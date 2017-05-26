石油价格何去何从专家众说纷纭

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世界市场石油价格已经很长一段时间在每桶50美元左右徘徊，似乎两年前每桶低于30美元那让石油公司郁闷发愁的日子已经过去了。

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这个星期石油输出国组织欧佩克宣布与非欧佩克成员国达成一致，把目前削减和限制石油产量的协议延长9个月。

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这似乎是一个对石油市场利好的消息

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不过，已经有一些石油市场分析家告诫说，现在可能是近年来世界石油市场价格最好的时期了，明年石油供大于求的问题可能会再度显现出来。

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据加拿大广播公司记者 凯尔.巴克斯Kyle Bakx 和特蕾西.约翰逊 Tracy Johnson的报道，星期四石油输出国组织成员国与非欧佩克成员国的联席会议通过决议把石油减产和限产协议延长9个月的结果对加拿大阿尔伯塔的油砂矿开采公司来说是个好消息，因为没有非欧佩克成员国的支持，石油输出国组织根本就无法限制世界石油产量，而不限制世界石油产量就无法解决石油供大于求的问题，石油价格也无法稳定下来，更不要说是油价上升了。

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但问题是9个月以后怎么办

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加拿大石油市场分析师朱迪斯.德沃金 © CBC

目前专家们有两种看法。乐观的看法是，石油减产或限产9个月后，世界石油供大于求的问题应该已经化解，石油价格会开始进入上升轨道。

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悲观的看法是，石油输出国组织之外的国家会利用9个月的时间扩大生产能力，9个月后世界的石油产能会大大增加，从而会再次出现石油市场供大于求的问题，导致油价再次开始走低。

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2014年世界石油市场价格的崩盘就是石油产量明显高出石油需要量的原因造成的。

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加拿大石油城市卡尔加里市的石油市场分析师朱迪斯.德沃金Judith Dwarkin指出，世界石油市场现在仍然充斥着过剩的石油，所以石油价格难有上升的空间。

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过去5个月美国石油产量在稳步增长 © U.S. Energy Information Administration

要珍惜当前的好日子

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德沃金认为，在这种情况下石油输出国组织和非欧佩克成员国之间达成继续减产和限产9个月的协议，能帮助石油价格有一个比较有力的依托，让油价不会明显下降、有时还会有轻微的涨幅；但一进入2018年情况就会不同了，石油价格很可能会再度疲软。

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加拿大石油市场分析师朱迪斯.德沃金的结论是，对于石油生产商来说，特别是对于加拿大阿尔伯塔省的石油生产商来说，应该珍惜目前可以喘口气的好时光，明年的情况很可能是动荡、甚至是负面的，因为非石油输出国组织成员国可能会大量增加石油日产量。

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非欧佩克成员国中最大的变数是美国。美国油页岩石油开采能力的提高不断超出专家们的预期，甚至可以说2014年世界石油市场价格的崩盘那压垮骆驼的最后一根稻草就是美国的油页岩石油开采。

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美国南部德克萨斯州田野涌现的石油开采油井 © Paul Haavardsrud

现在，美国南部的石油开采能力在稳步提高，新的石油开采设施不断出现，美国的石油生产能力可以用日新月异来形容。

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美国石油产量的猛增是否会再度给世界石油市场带来震荡是专家们在密切关注的问题。

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RCI with CBC

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