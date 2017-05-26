查尔斯王子夫妇将再访加拿大

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大这个年轻的国家每到10年、50年、更不要说百年大庆的时候总要有英国王室重要成员参与庆祝活动；因为加拿大毕竟是英联邦国家的成员国，英国女王是加拿大礼仪上的国家元首。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年加拿大建国150周年的国庆活动也不例外的要有英国王室的参与。这次来加拿大参加国庆活动的是英国王储查尔斯和妻子卡米拉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者的报道，威尔士亲王查尔斯和康沃尔公爵夫人卡米拉将从努纳吾特特区的首府伊卡吕特开始对加拿大的访问。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大北部努纳吾特特区的人口以因纽特人为主。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

查尔斯王储夫妇2014年访问加拿大的哈利法克斯 © Paul Chiasson/Canadian Press

这将是查尔斯王子对因纽特人居住地区的第二次访问，上一次访问是在1970年。这也将是查尔斯第18次访问加拿大，是卡米拉第4次访问加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在6月29日访问了伊卡吕特之后，查尔斯王储夫妇将前往安大略省的Trenton 和 Wellington访问，然后7月1日在加拿大首都渥太华参加加拿大国庆150周年的官方庆祝活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada