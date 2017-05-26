加拿大黑莓公司靠新产品卷土重来

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加拿大的黑莓公司曾经是手机行业的明星，其以电讯安全著称的黑莓手机曾经是美国白宫和五角大楼雇员的标配电讯工具；但黑莓最终敌不过苹果，黑莓公司不得不黯然退出智能手机舞台。

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但现在加拿大的黑莓公司靠新的高科技产品卷土重来。

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据加拿大广播公司报道，加拿大黑莓公司的股票最近几个星期以来猛升了60%， 在纳斯达克股市从每股7美元上升到11.22美元。

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专家们认为，支持黑莓股票价格强劲上升的背后原因是黑莓公司的两大新产品受到市场青睐。

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一个是雷达货柜车监控系统。该系统可以实时监控货柜车所在的位置、车门是否被打开、行驶状态等各种指标，这对运输公司来说是更好管理货柜车车队的有力工具。

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加拿大总理特鲁多当政不久就访问了黑莓公司 © Sean Kilpatrick/THE CANADIAN PRESS

第二个主打产品是QNX车内信息显示和音像娱乐系统，黑莓公司的这一系统目前占据了世界市场一半的份额，有6千万辆汽车装有该系统。

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另外，黑莓公司还与福特汽车公司合作在研发无人驾驶汽车系统。

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一些市场分析家认为，黑莓公司现在重点开发的与汽车有关的电脑软件控制系统的市场前景远大，其股票价格在几年之内再翻几倍是完全可能的。

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