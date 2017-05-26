熊来了，安大略省 Sudbury 市居民很担心

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加拿大安大略省北部城市 Grand Sudbury，是全省有关熊的投诉最多的一个城市。

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由于跑到城市里的熊越来越多，安省政府于本周宣布，今年夏天，省自然资源和林业部将专门派出4名专业人员，在Sudbury 处理与熊有关的情况。

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居民害怕

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Rachelle Niemela 是当地的一位居民，已经在 Sudbury 住了 30多年，她说，现在能看到有很多熊，时不时就出现在公园里或街道上，大家都很害怕。

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她还说，我有一个朋友，住在市中心，去年后院里就来了一只熊，翻找食品，显得暴躁，很有侵略性。

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安大略省政府呼吁居民们要注意以下事项：

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把垃圾放在熊打不开的垃圾桶里；

烧烤后要彻底清除烤架上的食物残渣和油脂；

把宠物食品放在室内；

水果树上的水果及时采摘，掉在地上的水果要收起来。

如果看到有熊对公众安全构成直接威胁，安大略政府说人们应拨打911或地方警察部门的电话。

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对于非紧急情况，市民可拨打电话：1-866-514-2327。

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（RCI with Radio Canada）

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