一加元硬币上的潜鸟，你听得懂它的叫声吗？

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被印在一加元硬币上的潜鸟全名为北方大潜鸟（Gavia immer）。这种鸟羽毛黑白相间，非常雅致美丽。尽管它们的栖息地遍布加拿大，城里人却难得看见它们。这是因为它们必须生活在比较广阔的湖面上，湖里需要有足够的小鱼充当食物，湖水要足够清澈，湖心最好有小岛或礁石，以便隐蔽。

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但是夏天去野外划船或远足的人可能会在湖面上远远看到它们，如果在湖边露营，夜里会听到它们奇特而富于变化的叫声。

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五、六月是它们最爱发声的季节。Radio-Canada记者Pierre Gingras介绍了鸟类专家对潜鸟叫声的解读。

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第一种：颤音：

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这种叫声像是用颤音发出的笑声，但实际上是为了发出警报，宣示“领土主权”。夜里有时十几只潜鸟会用这种叫声彼此呼应，如同一个“合唱队”。

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第二种：雄潜鸟的真假音啼鸣：

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雄潜鸟只在夜里发出这种悠长嘹亮的叫声。这是它在看不到雌鸟时发出的“你在哪儿”的呼唤。不过它在发现有另一只雄潜鸟接近时也会发出这种叫声，意思是告诉对方止步。

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这种叫声让人恍若身处星空下的旷野，但也不是所有人都能欣赏。加广记者佩兰说，曾有一对在她的湖边别墅做客的法国夫妇，早上起来惊恐地告诉她“房子周围有狼”。

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© AP/Robert F. Bukaty

潜鸟的仪态让人想起天鹅，但它的凶猛也不亚于天鹅。雄潜鸟之间打斗致死的比例相当高。潜鸟顾名思义，是潜水好手，但是落败的潜鸟有时竟是被对手淹死的。它们也会用狭长坚硬的喙刺穿对方的身体。

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潜鸟是鸟类中的巨无霸，体重可达6-8公斤。因此它们需要有200米长的“跑道”才能飞起来（这是它们必须住在大湖里的原因），但是迁徙时的飞行速度可以达到每小时120公里。

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第三种叫声：“鬼子进村了！”

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如果游人过于靠近，或者其他潜鸟侵入它的地盘，它就会发出这种焦躁的叫声。因其尖利，这种叫声传得最远，而且每只潜鸟叫的都不一样。入侵潜鸟可以从叫声判断对方的大小，如果是个大块头，趁早遁走。

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幼鸟很容易受到伤害，它们最大的天敌是乌龟。如果你运气好，可能会看到它们被鸟妈妈驮在背上兜风。但是鸟类学家提醒说，不要靠近。因为人类的打扰会影响幼鸟的成长。

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幼鸟稳坐在妈妈背上。 © AP/Pat Wellenbach

（RCI avec Radio-Canada）

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