黑客对媒体爆料：曾向贝尔公司索要5万美元赎金

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加拿大贝尔公司上星期证实遭黑客入侵后，有黑客向CBC新闻部爆料说，他们曾要求贝尔公司支付5万美元的赎金。如果要求得到满足，他们将把到手的190万贝尔用户电邮和1700个电话号码及姓名等信息“安全销毁”。

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CBC记者Matthew Braga报道说，索要赎金的电邮是在5月5日发出的，要求在14天内付款。贝尔没有回复。在5月15日贝尔公司发布公告承认信息遭窃几个小时前，黑客在网上公开了被盗信息。

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以“exodus”为句柄的黑客炫耀说，贝尔的电脑系统不堪一击，他们想拿什么就拿什么，即使在贝尔发现信息被盗后，他们又进去劫掠一番。但是这个说法无法获得证实，他们也没有提供任何证据。

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该黑客在中断联系前表示，他们 “和以前那些毛头小子不同”，他们的目的就是要钱。

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（RCI with CBC）

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