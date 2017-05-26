加拿大邮局首次发行穆斯林开斋节纪念邮票

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在2017年的穆斯林斋月开始之际，加拿大邮局首次发行了庆祝开斋节的纪念邮票，以彰显加拿大社会的宗教多元化。这是三张系列邮票的第一张，第二张和第三张将在今年年底以前发行，分别以印度教排灯节和犹太教光明节为题。

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加拿大邮局自1964年起就开始发行圣诞节纪念邮票。邮局网站上发表的声明说，圣诞节加上开斋节，排灯节和光明节，这表明加拿大是一块容纳不同信仰和习俗，举行不同庆祝仪式的土地。

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多伦多伊斯兰研究中心的教育负责人莫哈麦德.法哈德说，这枚纪念邮票代表着加拿大穆斯林的成就感和归属感。

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（RCI with CBC）

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