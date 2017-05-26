安省百年老教堂求售：1加元

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安大略省布兰特福特市的一座老教堂正在挂牌求售，叫价仅1加元。这座基督教圣公会教堂建于1871年。壁画完成于1936 年，属于当时流行的“美术工艺”风格。

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教堂因其壁画在1993年被列为加拿大国家历史遗迹。过去几年来教徒日渐减少，教会无法负担庞大的维修开支。去年有人以40万加元买下教堂和旁边的牧师住宅，随后把牧师住宅装修后以37万4千加元转手。现在出售的只是教堂。

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CBC记者Kelly Bennett报道说，尽管名列国家历史遗迹，但是未来的买主并无保留壁画的义务。教会人士和当地的历史爱好者只能祈祷教堂被一个热爱文物的人买下，并懂得利用这些壁画的价值。

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教堂所在的城区属于组织机构用地，因此不能改建成私人住宅。一些过去在这里做礼拜的教徒和居民希望它最好能变成一个博物馆。

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（RCI with CBC）

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