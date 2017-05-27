大城市有专业消防队，小城镇只能靠业余消防队员

大城市有专业消防队，小城镇只能靠业余消防队员
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加拿大志愿消防队员青黄不接

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 27 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大许多小城市的消防队是由非专职的业余消防队员组成的。他们平时干自己的工作，在需要的时候就执行紧急救援任务或者是披上防火服去灭火。

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绝大多数消防队员是业余的

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但这个实行多年的系统正遇到麻烦，这就是业余消防队员青黄不接，在老一代消防队员到了五、六十岁的退休年龄，很多小城镇的消防队却很难招募到新一代的业余消防队员。

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安大略省Uniondale镇消防队长米歇尔
安大略省Uniondale镇消防队长米歇尔 © Mark Gollom/CBC

加拿大广播公司记者马克.高龙Mark Gollom报道说，加拿大全国85%的消防队员是非全职的业余消防队员。这些消防队员与大城市的职业消防队员相比遇到的一个独特的问题是，在小城市，你紧急出动救援的对象往往是你认识的人，比如邻居、朋友、工作中的同事、甚至是自己的家人。

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安大略省小城镇Uniondale的消防队就都是由业余消防队员组成的。一天，业余消防队员皮克林Mike Pickering接到女儿的电话，说她和朋友开车在十字路口与另一辆汽车相撞，皮克林赶快出车去现场救援，等911救援电话打过时来他已经在前往现场的路上了。

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小城镇消防队员的特殊问题

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结果还不算太坏，发生撞车事故的两辆车里的人都没有受伤，但皮克林却受到了不小的惊吓，因为他的女儿卷入了撞车事故。

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皮克林说，你是否认识被救助者对消防队员的心理影响差别很大；心理最容易受到伤害的是被救助者是你熟知的人。

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皮克林的正式职业是汽车修理技师，做业余消防队员已经12年。他所在的Uniondale消防队有18位业余消防队员。虽然这个农村小镇只有50户人家，但他们消防队的服务区域远远超出了Uniondale镇的地域，包括了周边的一些村镇。

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安大略省Uniondale镇消防队有18名业余消防队员
安大略省Uniondale镇消防队有18名业余消防队员 © Mark Gollom/CBC

皮克林所在消防队的同事们有的是农场主、有的是建筑工人、有的是小公司的老板。他们每个月有三天全体在消防队上班的时间，其中两天用来培训，一天用来检查和维修消防器材。

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与职业消防队员的不同

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萨斯喀彻温省业余消防队员协会主席拉普楚克Doug Lapchuk指出，做业余消防队员需要有更大的奉献精神；因为作为业余消防队员你会错过与家人一块吃晚饭的时间、错过亲人的生日派对、凌晨两点接到紧急出动的电话，等等。

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与职业消防队员不同的是，职业消防队员上完班后可以上床睡个踏实觉，而他们这些业余消防队员不但可能会在凌晨2点接到紧急出动的通知，而且几个小时解决完紧急情况后，等着他们的往往不是回家睡觉，而是正常工作的上班时间就要到了。

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各地业余消防队员的待遇也不一样。有的小城镇的业余消防队员可以按实际出动应对紧急情况的小时数得到薪酬，有的是每出动一次付给象征性的报酬15加元、不论时间长短，而有的城市的业余消防队员则完全没有薪酬。

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如果说业余消防队员的薪酬基本上等于没有，但其要通过的训练却是一点不能含糊；因为着火的建筑物才不管你是职业消防队员还是业余消防队员，火势是一样的凶猛、火场是一样的危险。

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业余消防队员要面对危险、要经受困难的培训、要付出个人的时间、而且还得不到什么财务补偿，这是让许多年轻人望而却步的主要原因。

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最近就有两名在奶牛场工作的年轻人本来有兴趣成为业余消防队员，但当知道时不时需要拿出一整天的时间进行培训时就打了退堂鼓；因为农场的奶牛天天都要挤奶，实在是拿不出一整天的时间来参加救火培训。

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