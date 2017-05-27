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你去年休假了吗？加拿大人如何看待工作和假期

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期六 27 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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学校一放暑假，许多人就开始为假期做准备了。从理论上来说，休假是劳工法规定的员工权利。定期休假不仅有助于预防过劳，也有助于提高工作效率，可以说是老板和雇员双赢的好事。但是在现实生活中，先不说老板是否乐意，做雇员的也各有各的考虑。心理学家尼古拉.舍弗里耶最近在接受Radio-Canada采访时介绍了一项关于加拿大人如何看待工作和假期的民意调查。

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大部分受访者认为工作在自己的生活里占据的位置是合适的

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这项民调的第一个问题是：你对工作在你生活中占据的位置是否满意？

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( Richard Pohle/WPA Pool/Getty Images)

37%的受访者表示很满意，还有44%的人表示“满意，但还可以更好”。表示工作占据太多位置的人有17%，认为工作不够的人是极少数，仅占3%。舍弗里耶说，这是相当不错的结果，因为这意味着每四个加拿大人里就有三个认为工作在自己的生活里占用的时间和精力基本上是合理的。

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在认为自己工作太忙的受访人当中，有将近四分之一的年薪在12万以上。舍弗里耶说，一般说来，工资高，需要的投入也高。你对自己愿意为金钱付出多少时间心里要有一个标准。曾有一个律师事务所合伙人对舍弗里耶说，他要是付25万年薪雇一个员工，就会觉得要求他随叫随到是自然的。

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大部分受访者表示自己能把工作抛在脑后

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26%的受访者说自己把工作抛开完全没有问题，50%的受访者表示“基本没问题”，18%的人表示很难放得下工作，还有6%属于工作狂，完全放不下工作。

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这说明，四分之三的加拿大人可以放下工作去度假，这和对工作所占位置表示满意的比例是吻合的。

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(Matt Cardy/Getty Images)

不休假的员工属于过劳高风险群体

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有16%的受访者表示去年没有休过连续两周的假，还有4%的受访者表示去年的休假没有超出一星期。舍弗里耶说，这些不休假的员工属于过劳高风险群体。能把工作完全抛开一段时间对员工的身心健康非常重要。他在接待过劳患者时，第一个问题就是“你多长时间没有休过假了？”他得到的回答有时是四到五年。

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加拿大人的平均休假时间是三周。少于一周和多于八周的都是少数。只有2%的受访者表示自己的假期超过两个月，他们通常是教师。但是另一方面，大学老师因为要备课和发表文章，属于最不容易在假期中放下工作的群体。

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员工定期休假对雇主也有利

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研究显示，每工作10到11周休假一周，能让员工保持良好的工作效率。连续工作三个月后效率会逐渐下降，到连续工作四个月时只有40%。另外，一个恢复疲劳、心情愉快的员工是办公室环境的正能量，对公司的归属感也更强。

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(Carl Court/Getty Images)

“千万别叫我休假！”

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工作狂是存在的。他们即使勉强去休假，也会忍不住时时查公司电邮。另一个阻碍休假的因素是经济。不喜欢休假的受访者仅占3%，但是在年薪四万加元以下的人当中占到5%。

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不过宁肯上班不愿休假的人到底是极少数。高达70%的加拿大人是属于提到度假计划就会两眼放光的那一类。

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（RCI avec Radio-Canada）

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