谷歌与联合国合作“寻找叙利亚”网站到处刷屏 – 科技巨头即媒体巨头

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 27 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Google和联合国的慈善机日前建立了一个多媒体网站，“寻找叙利亚 Searching for Syria” 。旨在帮助人们更好地了解叙利亚难民危机。

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“寻找叙利亚”包括了联合国难民事务高级专员办事处的数据，卫星图像，360度照片和现场照片，视频，难民故事等等。

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这个名为“寻找叙利亚”的新网站通过直观和身临其境地的形式回答“叙利亚发生了什么？”“什么是难民？等问题。Google解释说，通过使用其搜索引擎的人们期望了解关叙利亚难民状况这些基本问题。人们努力在网络上了解世界范围内发生的大事。

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项目目的

谷歌在其项目描述中谈到：

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“6年前叙利亚内战爆发。从那时起，五百多万人被迫离开他们的家园、财产、家属和他们的教育，在整个中东，欧洲和在世界各地寻找避难所。难民的经历往往对我们大多数人来说难以了解。”

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自2015年以来，Google.org已经投入了超过2000万美元的拨款支持解决方案，为80万多难民提供紧急援助，帮助他们获取重要信息和教育。

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谷歌继续说道：“ 今天，我们发起了一个名为“寻找叙利亚”的网站，这是一个让人们了解叙利亚和叙利亚难民危机的新途径，探索了世界各地最常见的叙利亚相关的五个搜索查询问题。每个问题都可让您探索答案背后的一些细节，将难民专员办事处的数据与Google地图、卫星图像、视频、摄影和难民的故事相结合。这样做可以让人们不仅了解危机的规模，而且还要提醒人们危机实实在在正在发生。”

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“叙利亚”是谷歌2016主要搜索主题

“叙利亚发生的事”是去年在德国，法国和英国排名第一的搜索引擎主题。

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2016年，数千万人搜索了叙利亚的信息。Google.org与难民专员办事处合作，制作了该组织的“全球趋势报告”，其中包含有难民、寻求庇护者、移民和其他人的事实和数据以及的Google搜索趋势数据。为网络搜索者更好解答他们脑中的问题，描绘危机人性的一面。

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通过Google搜索趋势我们看到，人们试图了解危机的真实规模。简单地说，人们会问：“什么是难民？”

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网站试图回答谷歌搜索上最被关切的5大问题：

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  • 叙利亚战前是什么样子？

  • 叙利亚发生了什么？

  • 谁是难民？

  • 叙利亚难民在哪里？

  • 我如何帮助叙利亚难民？

下面将发生什么？如何提供帮助？

世界各个角落的人们也向Google搜索询问，下面将继续发生什么？以及他们如何提供帮助？

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在过去六年中，谷歌看到，来自世界各地的搜索趋势已经转移到“叙利亚难民在哪里？”人们在思考，“叙利亚在战前就是什么？”

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谷歌称：“ 在 ’寻找叙利亚‘ 的网站中，难民家庭将面对面告诉你6年前和今天的家园，以及他们在新的临时生活中遇到的挑战。

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