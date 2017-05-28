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网络周日广播 2017-05-28

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期日 28 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这里是加拿大国际广播电台，现在是我们的周日网络广播时间，网友听友们，您好，我是赵黎，今天和我一起在播音室的是方华和吴薇。

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下面咱们来看看这个星期的4篇报道：

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  1. 不管政治正确：一些加拿大人释放反移民情绪 
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随着加拿大接收的叙利亚难民增多和非法越境偷渡进入加拿大的难民申请者数量猛增，加拿大社会对难民和穆斯林移民的负面情绪也在增长。加拿大广播公司记者斯诺登Wallis Snowdon 和韩卡尔 Andrea Huncar  报道说，阿尔伯塔省红鹿市林赛苏泊尔综合中学的校园门外星期二发生了民众示威，有四十多名示威者参加，他们抗议校方在处罚打架的学生时偏袒叙利亚移民的子女。请听方华的报道。

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  1. 事先想好应急方案：恐袭频发，注意安全
©  Jeff J Mitchell/Getty Images

你也许不会去听少女们追捧的艾莉安娜.格兰德（曼彻斯特恐袭当晚开演唱会的美国歌手）唱歌，但谁也免不了会身处人潮汹涌的公共场所。加拿大危机处理顾问丹尼尔.丹克兹（Daniel Dancause）建议说，如果去这样的地方，最好事先想好自己的“应急方案”。他在接受Radio-Canada采访时举例说，去到人多的公共场所，你首先要知道发生紧急情况的时候往哪个方向跑。在举行大型演唱会的体育场，通常主办方在介绍歌手之前就会介绍紧急出口。这是非常重要的信息，不要左耳进右耳出。在没人告诉你的地方，例如著名景点，轮渡，游乐场或音乐节，也要自己心里有数。请听吴薇的报道 。

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  1. 计票结果公布：BC谁来当政仍没定论
© CBC

加拿大太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省5月初的省选结果是自由党获得省议会43个议席、新民主党41席、绿党3个席位，没有政党获得过半数的44个议席。由于需要统计缺席选票和对一个新民主党只领先9票的选区重新统计票数，所以不列颠哥伦比亚省谁将出任省长留待最后计票结果来决定。请听方华的报道。

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4   由有色少数族裔领导政党甚至国家，加拿大人准备好了吗？ 

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© Nathan Denette/CP

继华裔议员庄文浩加入保守党领袖竞选之后，锡克族安省议员贾格米特.辛格上个星期宣布加入新民主党领袖竞选。保守党领袖选举几天后就会见分晓，现在基本上可以肯定庄文浩不会胜出。而辛格会走得更远吗？更重要的是，加拿大人是否已经准备好，愿意让一个有色少数族裔来领导主要联邦政党之一，甚而领导自己的国家呢？辛格在宣布参选的集会上说，我们需要建设一个包容的加拿大，一个所有人都能实现梦想的加拿大。 他表示，他当初学法律和后来进入政界都是为了这个目标，现在，也正是为了这个目标，他希望成为新民主党的领导人，并希望有有一天能够成为加拿大总理。请听吴薇的报道。

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这次的周日网络广播就到这里，谢谢各位对加广网站的关注, 祝您周日愉快！

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