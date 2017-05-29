卡尔加里大学新技术让输油管道不漏油

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环境保护组织和土著人部落反对修建输油管道的一个主要原因是石油一旦泄漏会对环境造成的严重损害。

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现在，加拿大卡尔加里大学一项新研发的技术能够彻底解决输油管道漏油的问题。

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卡大研究员Valentin de Oliveira和教授Mintchev © Kyle Bakx/CBC

据加拿大广播公司记者的Kyle Bakx报道，卡尔加里大学机械系教授Martin Mintchev和研究员Thiago Valentin de Oliveira在介绍他们共同研发的这一安全输油管道技术时说，他们已经在实验室里建成了一个采用防石油泄漏技术的输油管道模型，该模型显示了完美的防止石油泄漏的能力。

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他们研发的输油管道防泄漏技术简单来说由两个部分组成。一是在石油管道的外面套一个大一些的管道（塑料管道或者是复合材料制成的管道），这样万一输油管道出现漏油问题，则泄漏出的石油会被密封在第二层管道里不会外泄；第二是他们设计的无线监控系统可以立刻发现哪一段输油管道发生了石油泄漏，管道控制人员可以立刻关闭输油管道，并派遣维修队前往发生输油管道泄漏的地段抢修。

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这项新技术虽然能够解决输油管道泄漏的问题，但兴建输油管道的费用会增加至少25%。

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Husky公司为Maidstone石油泄漏清污花了1.07亿 © Jason Franson/Canadian Press

不过专家们指出，输油管道发生漏油事故后清理污染地区的费用非常昂贵，比如2010年Enbridge公司一条输油管道泄漏了330万立升的石油，为了清理被污染的美国密迟跟州的Kalamazoo河，Enbridge公司花了至少10亿美元。

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除了金钱代价之外还有政治代价。这样的输油管道泄漏石油事故成为环境保护组织和土著人部落反对兴建输油管道的有力论据。

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