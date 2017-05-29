谢尔成为保守党新领袖

谢尔成为保守党新领袖
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保守党新领袖谢尔成为特鲁多新对手

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 29 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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周末加拿大联邦保守党选出了新领袖安德鲁.谢尔Andrew Scheer，谢尔只有38岁，他将在2019年的联邦大选中与自由党政府总理特鲁多对阵争夺下一届联邦政府总理的宝座。

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谢尔胜出

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Andrew Scheer 和得票第二位的 Maxime Bernier
Andrew Scheer 和得票第二位的 Maxime Bernier © Frank Gunn/Canadian Press

据加拿大广播公司政治事务专家埃里克.格雷尼埃Éric Grenier的报道，这次保守党党魁选举有太多的候选人，每一轮投票淘汰掉得票最少的一位候选人；最后经过13轮投票才选出了新党魁，而且新党魁谢尔与其最后一轮投票中的竞争对手Maxime Bernier只差了1%的选票。

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微弱多数也是多数

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谢尔在党魁选举中获胜后接受加拿大广播公司采访
谢尔在党魁选举中获胜后接受加拿大广播公司采访 © CBC

谢尔在保守党党代会上赢得党魁选举之后接受加拿大广播公司采访时表示，虽然在保守党全国代表大会前他在民意测验中从来没有处于领先地位，但他之所以在最后赢得党魁选举是因为许多代表在其初始支持的候选人被淘汰出局后选择了他，相信他有博采众长、团结党内各个派别的能力，

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在回答保守党党魁竞选中各候选人之间唇枪舌剑攻击对方的短处、保守党显得四分五裂，这样分裂的政党如何能够团结起来与特鲁多的自由党对阵的问题时，谢尔的回答是，竞选辩论时自然要强调各个候选人之间的区别，但下一届大选前保守党人会集思广益、拿出全党认可的竞选纲领提交给加拿大选民。

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要保护加拿大价值观

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在谈到保守党党魁候选人凯莉.里奇女士提出的对新移民进行价值观甄别的建议是否过于极端的问题时，谢尔认为凯莉的建议有其道理，人们选择来加拿大安家落户不是因为这里的天气好，可能温哥华是个例外，人们来到加拿大是喜欢这个国家的价值观、喜欢这里的发展机会，所以要努力保护加拿大的价值观，在欢迎新移民的同时也要理直气壮的保护加拿大价值观。

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谢尔多次被政治评论家们形容为是新版的哈珀、是加了笑脸的哈珀、是哈珀2.0。在谈到他与哈珀有什么区别时，谢尔的回答是2019年他率领保守党参加的全国大选肯定会与2015年哈珀领导保守党打的选战不同，他会在今后几个月里用自己的言行告诉加拿大选民他是什么样的人、他的政见是什么。

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任重道远

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但目前的民意测验显示，谢尔要想在下次大选中把特鲁多的自由党政府赶下台可以说是非常困难的任务。由于缺乏知名度，只有17%的加拿大选民说下次大选他们会由于谢尔担任保守党领袖而愿意把选票投给保守党。

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在保守党党魁选举前进行的民意测验显示，自由党获得的选民支持率是46%，而保守党只有25%

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此外，加拿大历史上很少有多数党政府只执政一届就被赶下台的事情；最近的一次发生在1935年，当时执政的贝奈特多数党政府只干了一届就黯然下台。但那时是世界性大萧条时期，算得上是情有可原。

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所以，谢尔要想率领保守党在2019年的全国大选中卷土重来再次成为执政党，实在是个艰巨的挑战。

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