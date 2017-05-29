爱吃快餐店早餐的人要小心了！

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加拿大快餐店的早餐销售额一直在快步增长，早餐的蛋肉三明治更是受欢迎，以至于麦当劳和A&W快餐连锁店都把早餐变成了全天提供的主打食品。

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但营养专家告诫说，经常吃快餐店的蛋肉三明治不利于身体健康。

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James Serreno 很喜欢 A&W 连锁店的蛋肉三明治 © CBC

加拿大广播公司英语广播电台早晨时事访谈节目The Current 上个星期采访了注册营养师和环球邮报专栏作者Leslie Beck。

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Leslie Beck指出快餐连锁店出售的蛋肉三明治的主要问题是含盐量太高和饱和脂肪含量太高。比如Tim Hortons咖啡连锁店的蛋肉三明治含有1030毫克的盐，这等于每天正常人健康标准食盐摄入量的三分之二；其饱和脂肪的含量是16克，等于每天正常人健康标准饱和脂肪摄入量的四分之三；更不要说这样的蛋肉三明治的热量高达5百大卡了。

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Leslie Beck指出，人们摄入过多的饱和脂肪会造成血管堵塞，摄入过多的食盐会造成血管硬化；而且经常吃这样不健康早餐食品剥夺了人们吃健康早餐的机会。

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