要保护年轻人：加拿大医学界呼吁加严大麻法规

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加拿大医学协会杂志 （CMAJ， Canadian Medical Association Journal）上发表了一篇评论文章，文章说，如果加拿大不对拟议中的大麻合法化法案进行重大修改，加强保护年轻人大脑发育的环节，则大麻合法化将损害年轻人的健康。

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戴安娜·克萨尔（Diane Kelsall）医生是加拿大医学协会杂志的代理总编，她说，加拿大的 C-45法案不足以保护处于弱势的年轻人。

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她在接受加拿大广播公司的采访时表示，目前的立法中有许多非常令人担忧的事情，如果立法的意图的确是为了公共健康，为了保护我们的年轻人，那这个立法并没有做到这一点。

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© Ben Nelms/Reuters

法定购买年龄应从18岁提升至25岁

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加拿大的医学界一直对大麻合法化有可能对年轻人的健康产生的影响表示担忧。

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加拿大医学杂志的最新文章对大麻合法化法案中的几个方面提出了质疑：

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拟议法案中设定的购买休闲用大麻的法定年龄为18岁，但戴安娜·克萨尔医生认为这个年龄设置过低，有医学证据表明，人类的大脑要一直到25岁才发育成熟。

拟议法案将允许加拿大人在家里种休闲用大麻，每家最多不能超过4株，克萨尔医生认为，家家户户可以种大麻，要限制不到年纪的年轻人用大麻，难度增加。

拟议法案中没有对大麻的种类和效力加以限制，医学界认为高强度大麻的带来的健康风险增加。

加拿大年轻人用大麻比例在北美欧洲排第一

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根据加拿大儿科学会（Canadian Pediatric Society）的一个调查，加拿大的青少年中，三分之一以上的人表示，在15岁以前至少尝试过1次大麻，这个比例在北美和欧洲排名第一！

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不光是比例高，现在的大麻强度也早已是今非昔比，在60年代和70年代，大麻株中的THC 水平为7% 左右，现在的大麻，THC可高达20%。

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大麻导致自己丧失正常机会

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© Mike Stroh

35岁的多伦多男子迈克·史特罗（Mike Stroh）是吸大麻长大的一代人，他说，自己从13岁就开始吸大麻，几乎每天都吸，一直到30岁。

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史特罗回忆说，当时我非常沉迷于大麻，上学的时候其实想在学校里学点东西，但根本做不到，每天晚上不是去卖大麻，就是找大麻，然后吸了大麻昏昏入睡，醒过来的时候感觉一团糟。

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他说，自己经历了忧郁症、焦虑症，不喜欢自己的行为，但又管不住自己。

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史特罗认为，由于长期吸大麻，自己被剥夺了情感成熟、认知发展和有一个正当职业的机会。

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他说，大麻和别的毒品不一样，容易让人有一种错觉，觉得自己可以很“Hign”，但好像做事情也没什么问题。

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现在，迈克·史特罗是一位心理健康倡导员，把自己的个人经验与青少年分享。

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他说，我们需要教育孩子们，要知道如何正确地照顾自己，如果感到焦虑，感到沮丧，感到害怕，感到困惑，这些都是一个青少年在成长过程中要经历的正常感觉，要让青少年知道，你可以靠各种各样的活动来帮助自己克服这些不舒服的感觉，但不需要依靠大麻等毒品。

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（RCI with CBC）

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