爱德华王子岛省一教堂推出每周一次免费晚餐

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加拿大爱德华王子岛省 P.E.I. 东部的一个教堂，决定每个星期为当地居民提供一次免费晚餐。

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每个星期三的 16:30 – 18:30，这个名为 St. Andrew’s Presbyterian Church 的教堂举办免费晚餐活动，任何人都可以参加。

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教会的达伦·丁威尔（Darren Dingwell）表示，作出这一决定是由于受到了岛上另一个教会的启发，去年3月，爱德华王子岛的 Montague Church of Christ 教堂推出了每周二的免费晚餐，目的是帮助那些经济上有困难的人。

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达伦·丁威尔告诉加拿大广播公司，周三的晚餐为当地社区提供了更多的选择，而且这不仅仅是为了帮助经济困难的人，也是为了让大家有一个在一起吃饭，和周围的人聊聊天的机会。

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他说，上周三举行的第一次免费晚餐，有34人来参加，有些人后来在那儿聊天聊了一个半小时。

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达伦·丁威尔还表示，愿意支持教堂免费午餐的人，可以捐款或捐赠食物，也可以来做义工帮助。

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（RCI with CBC）

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