特鲁多未来的对头？前总理马尔罗尼的长女不排除从政可能

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

如果特鲁多没有在两年后的联邦大选中被刚刚当选保守党领袖的谢尔击败的话，到2023年大选时，他有可能和卡罗琳.马尔罗尼（Caroline Mulroney）狭路相逢。三十多年前，正是卡罗琳的父亲布莱恩.马尔罗尼击败了特鲁多的父亲皮埃尔.特鲁多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，现在来想象六年后的大选情景还为时过早。政治分析人士的目光都还集中在谢尔身上。不过卡罗琳在周末的保守党领袖选举中以主持人的身份出现，颇为引人注目。而且她在接受CBC记者John Paul Task 采访时，并不讳言她一向把从政看作一个职业选择，“只是把握合适的时间和机遇的问题。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡罗琳是马尔罗尼的长女，出生于1974年。马尔罗尼当选于十年后。她说，由于父亲的工作，她去过加拿大各地，见过各种类型的加拿大人。她一直在法律和金融领域工作，同时也从事慈善事业。“我还是四个孩子的母亲。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谈到政治立场时，她说自己是个坚定的进步保守党人。“我在进步保守党圈子里长大。当然我能接受各种观点。”进步保守党在和加拿大联盟党合并组成现在的保守党之前，由马尔罗尼领导十年（1983-1993）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡罗琳的弟弟、电视节目主持人本.马尔罗尼和特鲁多是朋友。特鲁多结婚时，他是嘉宾之一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡罗琳接受CBC记者采访：

.



加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

老马尔罗尼今年78岁。他在任时数次身陷争议和丑闻，但却是国际声誉最高的加拿大总理之一。前总理哈珀宣布辞职后，大家纷纷猜测谁有意接任。他曾开玩笑说，如果他打算重返政坛，老婆就不要他了。当时他只字未提长女的政坛未来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卡罗琳.马尔罗尼毕业于纽约大学法学院。她丈夫拉帕姆是黑石集团加拿大分支的董事长。两人在2000年结婚，有四个孩子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

保守党选出新领袖，谢尔成为特鲁多新对手

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为何老将皆袖手？保守党和新民主党领袖选举

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一个睿智老人眼中的政坛潮起潮落：马尔罗尼谈大选

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada