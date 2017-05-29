祖母侦缉队：安省原住民保留地居民组织起来对抗毒品贩子

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位于休伦湖中的曼尼图林岛风景美丽，但是当地原住民部落Wikwemikong多年来饱受毒品问题困扰。为了保护下一代，该部落的一些祖母们几年前组成治安小组，巡逻放哨，不让外来的毒品贩子进村。小组成员之一玛丽雍.佩勒杰说，她们担心孩子们的安危，顾不上享清福。

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她们不仅巡逻，也和部落警察及一家私人保安公司合作，几年来颇有成效。但是最近一段时间，毒品贩子似乎卷土重来，随之而来的是其他治安问题。半个月前，部落里的一名男子深夜被人打伤，几乎丧命。

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在祖母治安小组的倡议下，星期一部落开会讨论对策。她们希望部落委员会提供经费，增加保安公司的巡逻车和巡逻队。

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部落首领杜克.佩勒杰认为，仅是防毒品贩子是不够的。他希望组织更多的社区活动和课外活动，吸引青少年参加。

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该部落的Lisa Odjig曾经在2000 年获得世界原住民圈舞冠军。

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（RCI with CBC）

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