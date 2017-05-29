反恐，缉毒，保护航运：加拿大延长印度洋安保行动

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加拿大国防部长萨吉安星期一（5月29日）宣布，加拿大军队将把对“阿尔忒弥斯行动”（Artemis）的参与延长到2021年4月底。这是一项由多个国家的部队参加的海上安保行动，任务是在印度洋阿拉伯海和红海水域保护航运，反恐，缉毒以及监督禁运措施。

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在今后四年内，加拿大政府将拨款上亿（最高1亿3140万加元），每两年派出375名军人和一艘军舰，每年派出一架极光CP-140海上侦察机。

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萨吉安说，加拿大自2001年起就在印度洋海域执行巡逻任务，刚刚结束第三次多国行动部队指挥官的轮值。去年一年在这一地区有2700多公斤的毒品和3300多支武器被没收。

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加拿大军队执行的任务还包括监督联合国安理会2317号决议的实施。这项决议有关索马里军火禁运和煤炭、木材禁运。

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在刚刚结束的北约峰会上，加拿大总理特鲁多表示，加拿大对北约行动的参与不仅是军费，还包括积极行动，承担重任。

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（RCI with CP）

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