BC绿党同意支持新民主党，两党联合议席过半，自由党执政地位堪忧

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BC省绿党和新民主党星期一（5月29日）达成协议，该省自由党十六年来的执政可能因此终结。BC省绿党同意支持在省议会支持该省新民主党，两党合起来的44个议席刚好在87个议席的省议会过半，占据虽然微弱、却至关重要的多数。

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绿党在政坛一向影响力有限。但是这一次在BC省选中却成了“造王者”。由于新民主党和自由党之间相差仅2个议席，绿党赢得的区区3个议席加在哪一边，哪一边就是议会多数。

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BC自由党领导人克拉克目前仍然是BC省长。她可以组成少数政府，但是这个政府的寿命可能终止于省议会的第一次信任投票。

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到本文发稿为止，克拉克还没有对新民主党和绿党达成的协议发表评论。

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（RCI with CBC）

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