需要大麻止痛的员工希望公司给报销

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大公司可能会报销医药用大麻

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 30 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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随着大麻合法化日子的临近，越来越多的加拿大公司企业在考虑把药用大麻包括在职工福利范围之内。

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大中型公司开始讨论大麻福利

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加拿大大中型公司对大麻福利的态度开始改变
加拿大大中型公司对大麻福利的态度开始改变 © James MacDonald/Bloomberg

据加拿大广播公司记者所罗门.伊斯雷尔Solomon Israel的报道，公司员工福利领域的专家苏利文Mike Sullivan最近参加了几个大中型公司有关员工福利项目的讨论会，这些公司旗下有约三百万加拿大员工；会上的首要议题是员工福利计划应该如何处理医药用大麻的问题。

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苏利文是员工福利项目咨询公司Cubic Health的总裁。苏利文说，他的公司客户在谈到把医药用大麻包括进员工福利项目的问题时使用的是积极语调、希望用建设性的方式对待这个问题。

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保险公司有抵触

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目前有抵触的主要是保险公司，因为其雇佣的精算师还没有能够把医药用大麻的风险价格化。比如什么样的大麻产品、什么样的用量、什么样的疾病可以使用大麻作为治疗药物并被包括进公司医疗保险报销范围之内，这些问题就都还不清楚。

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不过对于福利好的大中型公司来说，保险公司目前迟疑不决的态度并不是问题，因为这些福利好的公司是自己出钱支付员工的福利项目，只是借用保险公司的系统来管理其员工福利项目。

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这些大中型加拿大公司管理层听到来自员工越来越多的诉求，希望把医药用大麻包括进公司员工的福利项目中。

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公司要算经济账

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员工福利专家苏利文说，他的客户想知道的主要问题是，把医药用大麻包括进公司员工福利项目内能否让休病假和工伤假的员工早些返回工作岗位？能否改善员工的出勤率？等等。

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当然，还有工作安全问题。不少人担心在采油、采矿、运输和建筑行业这样对工作安全非常敏感的行业里，准许员工使用大麻会带来复杂棘手的问题，更不要说是给员工报销医药用大麻了。

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不过苏利文说，这些敏感行业领域的公司现在的员工福利项目已经给员工报销其服用的阿片剂和苯二氮卓类止痛药物，所以报销医药用大麻不应该成为什么问题。

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苏利文指出，医学研究已经证明大麻对至少三种病症有明显的疗效。一种是应对多发性硬化症患者的痉挛状态，一种是减少化疗患者的恶心状态，三是缓解慢性疼痛。

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温莎LIUNA工会625分会负责人Rob Petroni
温莎LIUNA工会625分会负责人Rob Petroni © Derek Spalding/CBC

工会关注员工健康

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加拿大大麻维权组织Canadians for Fair Access to Medical Marijuana的执行主任扎伊德Jonathan Zaid认为，给员工报销医药用大麻对公司和员工来说是个双赢局面，员工疼痛症状消失、心情变得愉快、可以较早的重返工作岗位；对于公司来说是可以减少员工病假和工伤假、改善出勤率、减少其他药物的开支，等等。

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据加拿大广播公司的报道，安大略省温莎的工会组织LIUNA625分会最近在员工福利项目中加入了报销医药用大麻的条款，目的是减少员工使用鸦片类止痛药。工会负责人派特罗尼Rob Petroni指出，一些员工为了解决长期性疼痛问题而吃上了医生给的鸦片类处方药物，结果是上了瘾，出现了各种生理和心理问题，而用大麻止痛就没有这些问题，工会和公司都应该关心员工的身心健康。

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Loblaw公司3月份开始给员工报销药用大麻开支
Loblaw公司3月份开始给员工报销药用大麻开支 © Mark Blinch/Reuters, Ron Ward/Canadian Press

加拿大联邦退伍军人部已经在给越来越多的伤残病退的退伍军人报销医药用大麻。

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加拿大超市连锁店公司Loblaw在今年3月份也已经开始给员工报销某些病症的药用大麻开支。

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