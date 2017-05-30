为国庆花巨款租大黄鸭让安省政府挨批

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据加拿大广播公司记者Laura Fraser的报道，荷兰人设计的有6楼层高、1万3千6百公斤重的世界最大大黄鸭要在多伦多市水边展出，以庆祝7月1日加拿大建国150周年。

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这可以和战舰比高的巨型大黄鸭肯定会吸引不少人来拍照留影，也会给安大略省加拿大的国庆活动增添色彩。但安大略省议会反对党抨击省自由党政府乱花纳税人的金钱。

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巨型大黄鸭将在多伦多水边停留三天，然后在安大略省一些水边城市展出。

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有报道说，自由党政府给Redpath 水边狂欢节组织者12万1千加元拨款用于150周年国庆活动。

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安大略省保守党抨击说，不少安大略省居民已经连电费都付不起，这个时候自由党政府还乱花纳税人的钱引进这个与加拿大历史毫不相干的大黄鸭，这简直是在打纳税人的脸。

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安大略省旅游厅长Eleanor McMahon © CBC

安大略省自由党政府旅游厅长Eleanor McMahon反唇相讥说，自由党政府过去三年一直在给Redpath 水边狂欢节组织者财政资助，因为他们的狂欢节活动增加了就业、吸引了旅游者，保守党的批评实在是无事生非。

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