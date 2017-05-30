魁省政府通过强迫建筑工人复工法案

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据加拿大广播公司报道，魁北克省议会经过星期一晚上的熬夜辩论，终于在星期二凌晨以76票对21票通过了强迫17万5千罢工的建筑工人复工的法案。

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魁省劳动厅长Vien女士说罢工一天就损失4500万元 © Jacques Boissinot/Canadian Press

根据这一强迫复工法案，魁北克省建筑工人必须在星期三回到建筑工地上班；给建筑工人提高工资1.8%（工会方面要求的是提薪2.6%，资方只同意增加工资1.6%）；劳资双方必须立即开始为期5个月的调解期，争取谈判达成新的劳资协议；如果5个月后还达不成劳资协议，则会强迫劳资双方接受仲裁。

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魁北克省建筑工人工会抨击自由党政府通过的强迫复工法案偏袒资方，说罢工还不到一个星期就通过法案强迫建筑工人复工，这削弱了工人们的谈判力量、剥夺了人权宪章赋予工人的谈判权利。

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虽然魁北克建筑工人们星期三会服从法律停止罢工，但代表魁北克省建筑工人的工会准备上法庭挑战自由党政府通过的强迫复工法案。

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