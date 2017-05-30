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加拿大安大略省宣布 2019 年实现最低小时工资15加元

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 30 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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继阿尔伯塔省之后，安大略省成为加拿大的第二个将把最低工资标准提升到每小时 15加元的省份。

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星期二（5月30日），安大略省长凯瑟琳·韦恩（ Kathleen Wynne）宣布，计划在2019年1月1日，把安省的小时最低工资提高到15加元。

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Ontario Premier Kathleen Wynne

目前安省的最低工资标准是每小时11.40加元，并将在今年 10月份涨到11.60加元。

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逐年提升

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根据安省政府的计划，最低工资的提升将在未来18个月内逐步进行，先是在2018年1月1日升至14加元/小时，然后在2019年1月份升至15加元/小时。

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之后，安省的最低工资标准增长幅度将与年通货膨胀率“挂钩”。

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加拿大广播公司报道说，在提升最低工资后，安大略省最低工资族每周的收入将从目前的456加元增加到600加元，月收入将从目前的1976加元增加到2600加元，每年的收入则将从23712加元增加到31200加元。

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© CBC/Statistics Canada

在加拿大，目前的最低工资标准从萨斯喀彻温省的 10.72加元/小时到努纳武特地区的13加元/小时不等，阿尔伯塔省在2016年9月成为加拿大第一个通过最低工资15加元/小时的省份，但这个标准要到2018年10月才生效。

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安省经济状况良好

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最近有报道说，安大略省正在重新成为加拿大经济的火车头。

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凯瑟琳·韦恩在接受加拿大广播公司的采访时也确认了这一点，她说，安大略省的经济运作良好，因此可以大幅提高工资。

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她说，现在人们工作的时间越来越长，工作保障越来越差，福利越来越少，对雇员的保护措施越来越少，在这样一个变更的时期，在工作的本质发生转变的时候，我们需要采取措施，确保我们的员工能获得公平对待。

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© Simon Dawson/Bloomberg

其他变革

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星期二，安省省长还宣布了涉及工作场所法规的其他几项改革，这些改革将主要触及那些从事兼职工作、合同工作等不稳定工作的群体，这些变革包括：

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  • 同工同酬，从事同样工作的兼职员工，将享有与全职员工一样的薪酬；
  • 为同一雇主工作5年后，雇员最少应有每年3周的带薪年假；
  • 如果雇主没有提前48小时通知取消工作安排，则雇员有权要求获得3小时的工资；
  • 所有雇员有权每年享有10天的个人紧急假日，其中至少2天带工资。目前只有大公司的员工才有这一待遇。

反对意见

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安大略省政府提高最低工资的行动遭到了小企业和安大略省商会的强烈反对，他们认为，这一举措将导致公司裁员和雇用员工人数的减少。

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安省省长韦恩在周二进行宣布时也提到了这些反对意见，并说省政府将从现在开始，与小企业进行合作，以确保在这些措施生效时，小企业予以支持。

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根据安省政府最近公布的一个名为“变化的工作场所”的报告，高科技、制造业萎缩以及有工会职位的减少，正在使安大略省的工作员工中三分之一的人成为弱势群体。

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加拿大统计局报告说，安大略省劳动力大军的 9.2%  – 约 54万人 – 靠最低工资为生。

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（RCI with CBC）

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