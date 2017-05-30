加拿大5大银行第二季度利润平均大涨近 20%

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近期来加拿大各大银行盈利大增的消息不断。

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加通社报道说，丰业银行 Scotiabank 今年第二季度的收入刚刚出炉，其净收入高达 20.6亿加元，比去年同期大增 30%。

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尽管有一种担心认为房价太高导致人们借款过多，但加拿大5大银行的近期表现均非常出色，除丰业银行外，皇家银行 RBC、道明银行 TD、蒙特利尔银行 BMO 和帝国商业银行 CIBC 第二季度的利润都出现大幅增长。

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综合来看，5大银行的季度总利润为 96.7亿加元，比去年同期的 81.2亿加元增长接近 20%。

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Scotiabank 的首席执行官 Brian Porter 表示，该银行的盈利增长是由于其三大业务 – 加拿大银行业务、国际银行业务以及全球银行和市场业务均取得强劲结果。

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Brian Porter 周二在一份声明中表示：“持续关注改善客户体验，推动银行数字化和提高运营效率” 是使丰业银行利润大增的主要因素。

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（RCI with CBC，CP）

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