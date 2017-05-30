2017 世界无烟日：烟草每年造成 7百万人死亡

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每年 5月31日是世界无烟日，2017年世界无烟日的主题是 “烟草 – 对发展的威胁”。

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在无烟日来临之际，世界卫生组织（WHO）发布一份报告，评估了吸烟对健康和经济带来的危害和损失。

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世卫组织即将离任的总干事陈冯富珍 （Margaret Chan）在一份声明中说，“烟草是对我们所有人的威胁”，烟草的使用 “使家庭陷入贫困，国民经济遭到削弱，并污染室内空气”。

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加拿大广播公司法语部 Radio Canada 报道说，现在烟草每年在全球范围内导致超过7百万人死亡，自21世纪初以来这个数字几乎翻了一倍。

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根据世卫组织的估计，在21世纪内，烟草可总共导致10亿人死亡，由吸烟导致的医疗费用增加以及生产力损失约合14000亿美元，占全球GDP的1.8%。

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（RCI avec Radio Canada, AFP）

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