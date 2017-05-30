魁北克省华人社团合力为今春水灾受灾者筹得十万加元

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今年春天，加拿大魁北克、安大略和BC等省份遭遇严重水灾，淹没房屋无数。魁北克省的一些华人社团和人士联合起来，为受灾者募捐。本星期，他们把一张10万加元的支票交给了加拿大红十字会。

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© Ryan Remiorz/CP

这次活动的发起人之一陈少强（Kenneth Tran) 医生就此接受了本台采访。

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陈医生是魁省潮州会馆和柬华会副会长。水灾发生后，他和好友、蒙特利尔市企业家李国强（Kheng Ly）商议发起募捐活动，约定不论筹得多少，都由后者添上同等数额。消息传出后，其他华人社团也积极响应。他们在几天之内筹得5万加元。李国强如约捐出5万加元。陈医生说，这次活动的场地、餐饮等一应费用也是由他负责的。

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这并不是陈医生等人第一次组织募捐。中国国内发生地震或水灾等灾害，他们也会组织捐款活动。陈医生说，他和李国强都是柬埔寨华侨。他在1987年作为难民来到加拿大，此前四处逃难，又在越南难民营中度过数年。李国强和他经历相仿，比他晚半年到加拿大。

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陈医生表示，这样的经历使他们看到有人身陷灾祸时会想起自己当年也曾多么渴望有人伸出手，帮个忙，哪怕是说一句安慰的话。加拿大的政府、人民和社会给了他们很多，让他们有今天的发展。因此如果有人需要帮助，他们觉得能帮一点是一点，也算是对这个社会的回报。

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陈医生介绍说，魁省潮州会馆是蒙特利尔市最大的华人社团之一。加拿大接受的越南船民和柬埔寨难民中有很多人都是潮州人。当年他们初来时人生地不熟，求学打工多得会馆里的同乡指点。柬华会和潮州会馆类似，成立也有三十多年了。

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参加这次捐款活动的华人社团：

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魁省潮州会馆

加拿大柬华会

蒙特利尔华侨敬老会

加拿大甘肃同乡会

蒙特利尔华人服务中心

南岸华人服务中心

蒙特利尔华侨服务中心

加拿大华商会

九鼎俱乐部

柬加商会

蒙特利尔狮子会

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