争取新伙伴，反击贸易保护主义：特鲁多在意大利议会发表讲话

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加拿大总理特鲁多星期二（5月30日）在意大利议会众议院发表演说，强调全球自由贸易的重要性，并以加拿大和欧盟签订的自由贸易协定（CETA）为例，说这样的协定将会创造新的就业机会，让全体人民受益。

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CP记者Joanna Smith报道说，加拿大和欧盟的自由贸易协定在生效前还需要经过欧盟各国议会批准。意大利议会参议院正在进行相关研究。特鲁多在演说中对支持该协议的意大利总理真蒂洛尼和议员们表示感谢。

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上个月美国总统特朗普指责加拿大坑害美国奶农时，真蒂洛尼正好在渥太华访问，对美国的贸易保护主义抬头有近距离的感受。意大利参议院主席格拉索也对在G7峰会上听到的“孤立主义和贸易保护主义”表示担忧。

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特鲁多说，高科技和全球一体化给世界带来的迅速改变让一些人感到焦虑。但是回避这些变化或企图让时间倒流是错误的。政府领导人的责任是利用这些变化，让它们为人民造福。

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（RCI with CP）

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