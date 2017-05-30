BC省长克拉克：将坚持到最后一刻，辞职也是在信任投票以后

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BC省长克拉克（简慧芝）星期二（5月30日）宣布，在考虑了有关法律条款并研究了过去的先例之后，她决定继续担任省长。但是如果政府通不过信任投票，她会在那时辞职。

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这意味着克拉克拒绝如一些评论人士所说的“有风度地下台”。她表示，她的职责是向省督要求在议会举行信任投票，面对并接受投票结果，而不是现在就辞职。BC省很可能会发生权力交接，但是这应该在公众面前发生，在议会发生。

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CBC记者报道Justin McElroy说，克拉克好几次提到政府可能通不过信任投票，显示她并不是心存侥幸。西蒙弗雷泽大学的政治学教授大卫.莫斯科洛普分析说，她知道自己通不过信任投票，但是她要把自由党下台这笔帐妥妥地记在新民主党和绿党头上，让他们在下一次省选时承担相关后果。

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BC省新民主党和绿党签署协议，承诺未来四年在省议会联手。这使BC 自由党政府成为少数政府。

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（RCI with CBC）

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