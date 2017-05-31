太可怕：银行竟然假冒客户签名

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

银行做生意靠的是信誉。可就有银行经理让雇员模仿客户签名以增加自己支行的业绩和利润的事情发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道时隐去了CIBC前雇员的相貌 © Keon Chung/For CBC

据加拿大广播公司Go Public节目组记者Erica Johnson的报道，一位加拿大帝国商业银行CIBC的前雇员告诉加拿大广播公司记者说，她在好几个CIBC支行工作过，所有她工作过的支行都有银行雇员假冒和模仿顾客签名的事情发生，可以说在支行销售团队中85%的人都这么干。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位在去年春天辞职的前CIBC雇员说，当她达不到销售目标时，她的支行经理让她模仿顾客的签名购买信用卡保险，然后在一个星期之后再取消这个保险；这样就显得她不但建议顾客申请了信用卡、而且建议顾客购买了信用卡保险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不但支行的经理要求她模仿客户的签名，而且一个客户理财顾问也曾经几十次要求她在客户同意购买贷款保险的栏目里模仿客户的签名；那位理财顾问向她保证，客户不会发现购买贷款保险而发生的额外开支。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Harold Blanes被理财顾问仿冒签名损失十几万 © Gary Moore/For CBC

加拿大多伦多道明银行TD的一位前客户理财顾问告诉加拿大广播公司记者说，他常常看到其分行经理用顾客开户时的签名卡往空白文件上拷贝签名。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大帝国商业银行和多伦多道明银行都拒绝了加拿大广播公司记者的采访要求，但表示这种假冒客户签名的事情是不可接受的，一经发现当事者会受到纪律制裁、甚至被开除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

律师Geller每年有几百客户抱怨受到理财顾问欺骗 © Doug Husby/CBC

虽然仿冒他人的签名属于犯罪行为，也有金融界从业人员被法庭判定有模仿客户签名的犯罪行为，但这些人却几乎没有被关进监狱或者是被判罚巨额罚款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada