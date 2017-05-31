房贷水龙头拧小、炒房者钱紧

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许多人注意到，加拿大最火热的房地产市场大多伦多地区出现了降温的迹象，除了安大略省政府出台打压投机炒房风潮的措施之外，联邦政府去年秋天要求各银行等金融机构严格对房屋贷款的审批也是一个重要因素。

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据加拿大广播公司记者Pete Evans的报道，加拿大联邦政府下属的加拿大住房房贷公司Canada Mortgage and Housing Corporation证实，今年1月份到3月份其承保的住房贷款略微超过4万8千份，比前一个季度整整减少了41%。

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从担保的房贷价值来看更是断崖式的下跌。今年第一季度1月份到3月份加拿大住房房贷公司 CMHC 承保的房贷贷款额不到83亿加元，这与2016年第四季度其承保的143亿加元的房贷额度相比简直是不可同日而语。

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CMHC 担保的房贷平均是每个房奴28万加元 © Jae C. Hong/Associated Press

今年第一季度是加拿大联邦政府2016年10月份推出严格房贷发放措施后的第一个完整季度。

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加拿大联邦政府去年10月份要求银行等金融机构在审批房贷申请时必须对申请者的财务状况进行压力测试，只有申请者能够负担的起房贷利率上升后的房贷月供的情况下才能批准其房贷申请。

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