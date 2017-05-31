Photo Credit: CBC / Charlene Fudge/Facebook

加拿大卫生部调查：防晒霜竟造成孩子脸部二度烧伤

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 31 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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这个星期，加拿大卫生部在接到有小孩使用防晒霜皮肤被烧伤的投诉后，已经展开了调查。卫生部发言人热内勒·布兰德（Renelle Briand）表示：“我们已开始调查，我们会严肃对待这样的问题”。

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最新一起事件发生在魁北克省。5月26日，一位名叫卡罗琳·莫诺（Caroline Morneau）的母亲在社交媒体“脸书”上说， 她在前一天带孩子外出时，给儿子劳埃克（Loïc）脸上涂抹了“香蕉船”牌 （Banana Boat Baby）儿童防晒乳液。根据生产该产品的公司网站介绍，这种防晒乳的防止紫外线功能级别指数为60， 等于非常强。

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可第二天，劳埃克脸上的皮肤开始起泡。莫若赶紧带孩子去看医生。令她感到震惊的是，医生告诉她，她的儿子皮肤属于二度烧伤，而且显然是由防晒霜引起的。

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© Facebook/Caroline Morneau

莫若在用法语发的帖子中说：“我把这件事公布出来，并不是为了取得大家的同情”，相反，她希望提醒家长们，在为孩子选择护肤产品时，要选择质量有保证的品牌，尽管那样可能要付出更高的价钱。

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而在此之前的5月初，另一位叫丽贝卡·坎农（Rebecca Cannon）的母亲也曾提出类似的投诉。她家住在纽芬兰省的Botwood。她对加拿大广播公司的记者说，在给14个月大的女儿凯拉使用“香蕉船”牌气压喷罐防晒乳后，女儿的脸部也被烧伤。

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坎农说：“给女儿涂抹了防晒霜的当天，就出现了异常。女儿的脸变得越来越红。到第二天早晨，女儿的脸甚至肿胀起来，红得厉害，还出现鼓起的水泡”。她带着凯拉上医院，也被医生诊断为二度烧伤。

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坎农随后到互联网上查看，发现有多个针对“香蕉船儿童防晒霜”的类似投诉。她对加拿大广播公司的记者说：“我真的不明白，已经有这么多投诉，为什么这种害人的产品还在商店的架子上”。

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记者通过网络搜索也发现，今年早些时候，澳大利亚也有一些消费者在Facebook上发帖抱怨说，在使用“香蕉船”牌防晒霜产品之后，他们的孩子皮肤被烧伤。澳大利亚的夏季是在十二月至二月之间。

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其中一位妈妈非常气愤，她在发出的帖子上说：“这是我可怜的儿子的照片。他在使用你们的产品后已经好几天不能出门了，一直很痛苦。”

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另一名澳大利亚人也提到“我的儿子在海滩上使用这种产品一天之后，脸上被二度晒伤”。

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© Associated Press/Bev Horne/Daily Herald

“香蕉船”加拿大分部说这应该是过敏

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“香蕉船”牌产品属于美国的 Edgewell Personal Care公司。记者就此询问了制造这种防晒乳的美国公司加拿大分部。公司在回函中说，他们已经注意到社会上有关其产品造成烧伤问题的讨论，并向消费者保证“所有香蕉船产品都经过严格的测试，以确保安全和进入市场的质量”。公司的回函还说，其产品的主要成分PH值是在中性范围以内，这意味着可以安全地使用，不会引起化学灼伤。但由于人的皮肤敏感性，可能有些人使用后会引起过敏，导致皮肤出现不良反应，包括红肿和水疱。

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公司说正在跟进加拿大的两起投诉，并会认真对待所有消费者的投诉，进行认真的调查。因为“我们担心其它人使用时再发生过敏反应”。

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加拿大卫生部表示，迄今为止已经总共收到九个涉及香蕉船产品不良反应的报告。该机构已经开始对五月份以来出现的三起涉及烧伤的投诉展开调查。

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2012年时，“香蕉船”产品生产商就曾召回了一些喷雾式防晒霜，当时是因为喷出的雾状物如果遇到明火或者火星，会发生爆炸，喷涂后要等干燥了才安全。

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