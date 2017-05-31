加拿大创立特别基金，鼓励民众帮助非洲饥荒灾民

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府这个星期宣布设立一项紧急救援基金，以救助非洲尼日利亚东北部、苏丹南部、索马里和也门共和国出现的大饥荒。联合国估计那里有约2000多万人面临饥饿的威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

建立这一基金的目的是鼓励加拿大人捐助在非洲从事救援工作的慈善机构。加拿大国际发展兼法语国家事务部长玛丽·克劳德·比博 （Marie-Claude Bieau）宣布：渥太华将根据加拿大民众从3月17日至6月30日期间捐款的数额，以一比一的方式拨出同等数额的款项，用于非洲饥荒的救助工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比博女士在声明中说：“面对国际上的人道主义危机，加拿大人一直都表现出极大的同情心。这次我们也要鼓励所有给加拿大慈善机构捐款的人”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© UNICIF / TONY KARUMBA

联合国儿童基金会加拿大首席执行官梅格·弗伦奇（Meg French）对加拿大政府公布的做法表示欢迎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗伦奇在多伦多接受采访时说：“加拿大政府真的是迈出了重要的一步。目前在该地区有140万儿童面临着严重营养不良的风险。政府的措施将有助于促进加拿大人的捐款积极性，从而对非洲的饥荒救助产生影响。这真的是一个拯救生命的公告”。他之所以这样说是因为尽管此次饥荒很严重，但国际社会并没有做出足够的反应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗伦奇说：“我们真的需要国际社会和加拿大人来帮助我们去接触这些孩子，这样我们才能治疗他们的营养不良。我们需要去照看那些孩子，他们也需要我们送去的食物和用品”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大关注国际救助的慈善组织“加拿大关怀”（CARE CANADA）负责食品安全和应对气候变化的高级经理皮埃尔·卡德特（Pierre Kadet）说，非洲的干旱与冲突完全耗尽了那里人们赖以生存的资源。“人们开始寻找水中的荷叶和根茎来充饥。而妇女和女孩因为要走很远的路去找水，又成了性暴力的受害者。儿童的营养不良则造成对他们身心发育的影响”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际发展部的发言人玛丽·卡迪厄斯（Marie-Emmanuelle Cadieux）预计，通过该基金筹集的救助资金总额将达到1亿1925万加元。她还强调说“没有上限，我们只是想要加拿大人更多地参与并加强民间社会组织的努力”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada