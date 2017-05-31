喀布尔自杀式恐怖袭击造成80人死亡， 加拿大等使馆受殃及

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星期三早上高峰时间，阿富汗首都喀布尔保安最严密的使馆区发生大规模爆炸事件，造成80人死亡，多达350人受伤。阿富汗官方的消息说，这是一场自杀性式汽车炸弹袭击，死伤者大多数是平民，包括妇女和儿童。

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此次爆炸非常剧烈，有超过五十辆车被摧毁或损坏。喀布尔居民描绘说现场升起了一个蘑菇云；距离爆炸现场一公里的商店、餐馆和其他建筑物的窗玻璃都被震碎。

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爆炸发生的地区被认为是喀布尔最安全的地区，不仅是总统府和外交部所在地，还有多家大使馆，都建有三米高的防护墙，由警察和国家安全部队保卫着。使馆中包括加拿大、中国、英国和伊朗等国。

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© EPA / Hedayatullah Amid

德国使馆和其他几个大使馆在爆炸中严重受损。德国和巴基斯坦使馆表示，有工作人员因爆炸受伤。

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中国外交部表示，喀布尔使馆遭到部分破坏，但所有工作人员“安全无恙”，也没有中国公民受伤。

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日本外交部说，其中两名使馆雇员，两名日本国民因爆炸受轻伤，使馆建筑物受到轻微损坏，例如窗户破损。

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土耳其使馆建筑物遭受损坏，但没有大使馆员工受伤。但土耳其使馆还是决定先送部分员工回国。

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此次爆炸事件是2014年底北约军队开始撤离阿富汗之后喀布尔遭受的的最严重的恐怖袭击。

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德国军队在阿富汗维和的时间最长，已有15年，主要集中在马扎里沙里夫及其北部。他们目前是北约领导的援助特派团的主要力量，仍有约980名军人在地面上支持和训练阿富汗安全部队。

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美国目前在阿富汗有8000多人，训练当地部队，进行反恐行动。过去一年来的主要任务是挫败塔利班的袭击。

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目前还没有哪个团体声称对此次爆炸负责。以前在阿富汗制造爆炸事件的大多是塔利班和伊斯兰国。但这次塔利班发表声明，否认参与了爆炸事件并谴责对平民的攻击。

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上个月，阿富汗塔利班宣布开始春季攻势，誓言要创建政治基础，同时将攻击目标对准国际联盟和阿富汗安全部队，并已夺回英美部队撤退前力图保护的赫尔曼德省等重要地区。

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