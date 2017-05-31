Photo Credit: Reuters / Mohammad Ismail

喀布尔自杀式恐怖袭击造成80人死亡， 加拿大等使馆受殃及

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 31 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三早上高峰时间，阿富汗首都喀布尔保安最严密的使馆区发生大规模爆炸事件，造成80人死亡，多达350人受伤。阿富汗官方的消息说，这是一场自杀性式汽车炸弹袭击，死伤者大多数是平民，包括妇女和儿童。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此次爆炸非常剧烈，有超过五十辆车被摧毁或损坏。喀布尔居民描绘说现场升起了一个蘑菇云；距离爆炸现场一公里的商店、餐馆和其他建筑物的窗玻璃都被震碎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

爆炸发生的地区被认为是喀布尔最安全的地区，不仅是总统府和外交部所在地，还有多家大使馆，都建有三米高的防护墙，由警察和国家安全部队保卫着。使馆中包括加拿大、中国、英国和伊朗等国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© EPA/Hedayatullah Amid

德国使馆和其他几个大使馆在爆炸中严重受损。德国和巴基斯坦使馆表示，有工作人员因爆炸受伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国外交部表示，喀布尔使馆遭到部分破坏，但所有工作人员“安全无恙”，也没有中国公民受伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

日本外交部说，其中两名使馆雇员，两名日本国民因爆炸受轻伤，使馆建筑物受到轻微损坏，例如窗户破损。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

土耳其使馆建筑物遭受损坏，但没有大使馆员工受伤。但土耳其使馆还是决定先送部分员工回国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此次爆炸事件是2014年底北约军队开始撤离阿富汗之后喀布尔遭受的的最严重的恐怖袭击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

德国军队在阿富汗维和的时间最长，已有15年，主要集中在马扎里沙里夫及其北部。他们目前是北约领导的援助特派团的主要力量，仍有约980名军人在地面上支持和训练阿富汗安全部队。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国目前在阿富汗有8000多人，训练当地部队，进行反恐行动。过去一年来的主要任务是挫败塔利班的袭击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前还没有哪个团体声称对此次爆炸负责。以前在阿富汗制造爆炸事件的大多是塔利班和伊斯兰国。但这次塔利班发表声明，否认参与了爆炸事件并谴责对平民的攻击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上个月，阿富汗塔利班宣布开始春季攻势，誓言要创建政治基础，同时将攻击目标对准国际联盟和阿富汗安全部队，并已夺回英美部队撤退前力图保护的赫尔曼德省等重要地区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 国际政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
经济加拿大经济今年第一季度增 3.7%，主要靠房市因特网、国际、政治、科技推特和BBC首次合作选举视频直播，目标直指全媒体平台社会太可怕：银行竟然假冒客户签名国际、政治喀布尔自杀式恐怖袭击造成80人死亡， 加拿大等使馆受殃及经济房贷水龙头拧小、炒房者钱紧政治BC省长克拉克：将坚持到最后一刻，辞职也是在信任投票以后国际争取新伙伴，反击贸易保护主义：特鲁多在意大利议会发表讲话社会魁北克省华人社团合力为今春水灾受灾者筹得十万加元社会、经济加拿大安大略省宣布 2019 年实现最低小时工资15加元健康2017 世界无烟日：烟草每年造成 7百万人死亡

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志