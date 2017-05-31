加拿大经济今年第一季度增 3.7%，主要靠房市

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据加拿大统计局的统计，2017 年前 3个月，加拿大经济增长了 3.7%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Statistics Canada/CP

靠房市支持

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，房地产市场继续是推动加拿大经济的主要因素，第一季度对住宅建筑业的商业投资增长了3.7%，新房建筑领域增长了 3.9%，房地产翻修领域的经济活动增加了2.1%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管 3.7% 的增长相当强劲，但仍低于经济学家们预期的 3.9% 的增长速度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

剑桥全球支付（Cambridge Global Payments）的外汇策略师卡尔·沙莫塔（Karl Schamotta）表示，加拿大经济的增长依然是太依赖房地产领域，虽然加拿大的经济增长比大多数发达国家要好，但如果撇去新闻大标题，仔细分析一下具体情况，看起来就不那么乐观了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada