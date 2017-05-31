推特和BBC首次合作选举视频直播，目标直指全媒体平台

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期三 31 五月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Twitter在周末宣布了与BBC的直播合作伙伴关系。Twitter将把英国广播公司的选举直播视频和突发新闻带到Twitter的社交网络。

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这是Twitter第一次与BBC进行直播视频合作。这笔交易涉及五个BBC选举专题，其中包括辩论和选举晚会的结果。

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在另一方面，英国广播公司表示，其“试用互动体验”将提供BBC专家策划的实时推文以及直播视频。在讨论期间，也可以向政治家提示带有 #bbcdebate，#bbcqt，#bbcelection 标签的推文。

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推特专门为BBC直播提供视频直播分支网站 – bbcelection.twitter.com。

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Photo Credit: Stefan Rousseau/ Pool Photo via AP

推特已有选举直播经验

Twitter在美国的选举季节已经有直播视频的经验。例如，在美国与彭博社合作2016年11月的大选前的总统辩论。推特本月扩大了与彭博的合作伙伴关系，提供来自Twitter的媒体公司不间断视频直播新闻广播，包括原始报告和其他直播内容。

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虽然与英国广播公司达成的新协议现在不如彭博社那么宽泛，但如果BBC在选举之后希望继续与Twitter保持关系，那么这次直播将为推特在英国的媒体生涯打开大门。

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推特不断强化媒体特性

BBC的合作伙伴关系也是Twitter已经宣布的几个新交易之一，目的是在其网站上全天候提供直播视频。这包括WNBA，BuzzFeed，Viacom，NFL，MLB，PGA巡演，Dick Clark Productions，Live Nation等展会的最新直播协议。

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