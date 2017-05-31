世卫：烟草对环境造成 “巨大危害”

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在 5 月 31日世界无烟日（World No Tobacco Day）来临之际，世卫组织发布报告说，烟草不仅对人的健康有害，而且对环境也非常有害。

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世卫组织在第一个关于烟草对环境影响的报告中说，香烟对生态环境造成的影响远远超出了香烟烟雾给人的健康带来的危害，烟草从种植、制造烟草制品到交付给零售商出售，整个周期都是一个对环境带来巨大污染和破坏的过程。

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烟草种植需要使用大量杀虫剂、除草剂、杀真菌剂和熏蒸剂，来控制病虫害的爆发。

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世卫的报告说，这些化学物质中有许多对环境和农民的健康都非常有害，以至于在一些国家被禁止使用。

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世界卫生组织的报告还说，全世界每天售出的香烟多达 150亿支，烟民扔掉的香烟头数量可想而知，而烟头是不能生物降解的。

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报告说 ，香烟头中含有超过7000种有毒化学物质，会毒害环境，并包括对人类的致癌物质。

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© Ryan Remiorz/Canadian Press

(RCI with CBC)

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