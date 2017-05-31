渥太华今年开放日新增39座建筑，包括CBC新闻部

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随着冬季的远去，春季气温上升，加拿大各个城市都开始举办多种多样的公共活动。蒙特利尔上周日是一年一度的博物馆日，40几家博物馆免费向公众开放，公交公司还提供多条免费巴士线路。这个周末则是渥太华每年一度的“开放日”，不仅仅博物馆，全城共有150多所建筑向社会开放，供民众参观。

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渥太华今年的开放日增加了39座建筑，包括总督府、加拿大国家银行大楼和10个外国大使馆。增加这些新景点后使渥太华成为北美第二大建筑开放城市。预计今年将有8万人参加了此次开放日活动。

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今年开放的150多座建筑物从政府部门、研究机构，到大学的图书馆、国家航天局； 从各个博物馆、国家历史遗址，到发电站、导盲犬训练中心。对公众开放的各国使馆则包括阿尔及利亚、匈牙利、捷克， 亚美尼亚、克罗地亚、美国等（所有开放机构名单请点击这里）。

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© CBC

加拿大广播公司的渥太华分部也将在星期六向公众开放。人们可以到新闻编辑室观看幕后的电视新闻制作。参观者可以从位于银行街和奥康纳街之间的斯帕克斯街上找到CBC的大门口。

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今年的“开放日”还增加了一个新内容，就是“双倍空间摄影比赛”。

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阿岗昆学院还帮助开发了一个专门的智能手机应用程序，为周末“开放日”访客提供所需的所有信息。有兴趣者可以在Apple Store和Google Play中搜索并下载Doors Open Ottawa即可。它除了提供所有开放建筑的名单， 地点， 还列出了哪些建筑参观前需要预约和登记。

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