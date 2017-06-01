BC新民主党和绿党上台后会干这些事

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虽然加拿大不列颠哥伦比亚省自由党省长克拉克拒绝让出省长宝座，但在持有3个议会席位的BC省绿党与新民主党正式联手的情况下，克拉克政府在其预算案被提交给省议会表决的信任投票中会被以一票之差击败已经是定局，除非有奇迹发生。

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城头变换大王旗

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新民主党和绿党这44位议员联手能让克拉克下台 © Mike McArthur/CBC

那么，不列颠哥伦比亚省新民主党与绿党的联合政府上台后会如何改弦易辙呢？

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据加拿大广播公司记者祖斯曼Richard Zussman 和 拉尔森Karin Larsen的报道，不列颠哥伦比亚省新民主党和绿党签署的今后4年联合执政协议中提到的施政纲领主要内容是如下几点。

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先拿输油管道开刀

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建阿尔伯塔到BC海岸的输油管道得到克拉克的支持 © CBC

首先是阻止联邦政府已经批准的价值74亿加元的Kinder Morgan输油管道项目，该输油管道建成后能把目前阿尔伯塔省运往不列颠哥伦比亚省港口的原油量提高三倍。BC省新民主党和绿党都坚决反对输油管道穿越不列颠哥伦比亚省、坚决反对让BC省太平洋沿岸水域通过的巨型油轮数量增加7倍。

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不过，加拿大联邦政府总理特鲁多表示，Kinder Morgan输油管道项目是联邦政府经过认真仔细的审核评估后已经批准的项目，是有利于加拿大、也有利于不列颠哥伦比亚省的项目；不论政府怎样更迭，这些事实都不会改变。

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特鲁多坚称Kinder Morgan输油管道有利于加拿大 © CBC

改变选举制度

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第二是在2018年就实行比例选举制举行全省公民投票，如果该公民投票获得通过，则不列颠哥伦比亚省在2021年将成为加拿大第一个实行按照投票比例分配议席的省份。新民主党和绿党还打算将省选固定在每隔4年的秋季举行。

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限制政治捐款

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第三是采取措施禁止工会、公司企业、和非不列颠哥伦比亚省居民对政党提供政治捐款，并对个人政治捐款限定最高额度。

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停收过桥费

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第四是停止在大温哥华地区的Golden Ears 和 Port Mann大桥收取过桥费，新民主党将在其上台后的第一个省预算中就宣布上述停收过桥费的措施；绿党虽然反对停收过桥费，但只会发表口头的反对声明、而不会对该预算投

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反对票。

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增税

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第五是增收碳排放税，从2018年1月开始，对排放到大气中的温室气体每吨加收5加元，而且是每年都加收5加元。

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关注心理健康

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第六是任命专职厅长负责民众心理健康和戒毒问题、特别是负责应对目前已经成为危机的芬太尼毒品泛滥的问题。

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提高最低工资

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第七是成立合理薪酬委员会，任务是决定不列颠哥伦比亚省是否应该把最低工资提高到每小时15加元，并对最低工资标准进行经常性的复审。

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