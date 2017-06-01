卫生部告诫加拿大人网上购药的风险

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

随着购物网站越来越时髦，许多加拿大人选择在网上购买药品、甚至是处方药品。但加拿大卫生部告诫说，网上购买药品会有很大的风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司记者报道，处方药物L-色氨酸常常被用来与抗抑郁药物共同使用以对付抑郁症，而锂钛酸锂药品Lithium则被用来对付躁狂抑郁症。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卫生部建议已在网上购药的人尽快向医生咨询 © Health Canada

加拿大卫生部警告说，网上销售的L-色氨酸和锂钛酸锂药品药剂含量高于卫生部批准的安全标准；建议需要服用这种药品的加拿大人不但因该在家庭医生或者是专科医生的指导下服药，而且应该在正规的药店买药。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在药品监管当局的要求下，亚马逊公司已经停止在网上销售L-色氨酸和锂钛酸锂药品。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada