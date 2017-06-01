阿尔伯塔省长：海岸线不是你BC省一家的！

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不列颠哥伦比亚省新出现的新民主党和绿党联盟已经表示，上台后要停止建设把阿尔伯塔省油砂矿石油运送到太平洋沿岸港口的Kinder Morgan输油管道。

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这引起了邻省阿尔伯塔省的怒火。

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BC省绿党与新民主党结成联盟将取代克拉克执政 © Mike McArthur/CBC

加拿大广播公司记者斯诺顿报道说，阿尔伯塔省新民主党政府省长诺特利Rachel Notley 女士在接受CBC采访时表示，加拿大作为一个国家，不能在有关使用海岸线、港口和出海口的问题上只给居住在大西洋沿岸和太平洋沿岸的居民以发言权；不列颠哥伦比亚省不能因为自己靠着太平洋就独占出海口；必须要给阿尔伯塔省这样的内陆省份以使用出海口的权益，否则阿尔伯塔省怎么进行国际贸易？

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阿尔伯塔省省长诺特利指出，从阿尔伯塔省穿越落基山脉到不列颠哥伦比亚省温哥华郊区博纳比市的输油管道已经得到加拿大能源委员会和加拿大联邦政府的批准，任何一个省政府或刚刚结成执政同盟的政党联盟无权加以取消。

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诺特利强调说，联邦政府在事关加拿大国家利益的基本建设项目上有最后的发言权和决定权。

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加拿大一些司法专家虽然认为阿尔伯塔省省长诺特利的上述说法有法律依据，但指出兴建输油管道是一个高度政治性的敏感问题；加拿大联邦政府对Kinder Morgan输油管道项目是否上马的确有最后的决定权，但不列颠哥伦比亚省政府在环境评估，发放施工许可证方面也拥有行政权。结果可能会是兴建基斯顿输油管道的项目会变成加拿大联邦和不列颠哥伦比亚省政府之间旷日持久的纠缠和争斗。

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