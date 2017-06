空气污染导致加拿大每年 7,700 人过早死亡

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

最新公布的一项研究报告称,由于空气污染导致的过早死亡和各种疾病,2015年空气污染给加拿大带来的经济成本为 360亿加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四(6月1日),国际可持续发展研究所 (International Institute for Sustainable Development)发布了这一报告,报告名为“加拿大污染成本”(Costs of Pollution in Canada),汇总了污染各个方面的科学数据,包括烟雾、漏油、化肥使用等造成的污染。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每年有 7,700人死亡

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2008年加拿大医学协会的(Canadian Medical Association )一项研究作出结论说,每年加拿大约有1500人死于空气污染,不过,最近专家们认为这个研究大大低估了实际数字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际可持续发展研究所周四公布的新研究表明,空气污染在加拿大造成的过早死亡人数每年接近7,700人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© IS/iStockPhoto

经济成本大增

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

上述报告的主作者、该研究所的高级研究员罗伯特·史密斯(Robert Smith)表示,现在我们知道,空气污染的成本远远高于我们以前的估测,发病率和死亡率都比我们想象地要糟糕得多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说,这些成本都是加拿大家庭要付出的实际费用,经济学家们用钱来计算这些开支,但体现在老百姓身上就是生活质量的损失。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最新报告还说,还有很多污染的成本人们根本不知道,因为没有这方面的研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

气候变化导致超热天气

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说,2015年,污染导致自来水中的病原体增加,造成 8.95亿加元的开支,由气候变化引起的超热天气也带来16亿加元的费用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

史密斯说,科学家们认为大约50%的超热天气要归因于气候变化,而气候变化与污染相关。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外,目前科学家们只能预估超热天气带来的经济成本,其他由气候变化引起的极端天气,如暴风雨、干旱等导致的成本,尚没有评估。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“污染无国界”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© The Associated Press

加拿大的科学家们还担心美国是否会重新启动使用煤炭发电,美国现在约三分之一的电力来自煤炭发电。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管对燃煤电厂的规定越来越严,其他能源占据越来越大的市场,但燃煤依然是美国最大的空气污染源。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在,美国总统特朗普在考虑撤出巴黎气候变化协议,史密斯说,污染是没有国界的,多伦多地区终于开始看到其空气污染的水平下降,但如果美国的俄亥俄州突然开始煤炭生产,则多伦多的污染又会回升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说,在很多方面,这些天的好消息来自中国,中国最近取消了100多个新煤电厂的开设计划。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada