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空气污染导致加拿大每年 7,700 人过早死亡

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 1 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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最新公布的一项研究报告称，由于空气污染导致的过早死亡和各种疾病，2015年空气污染给加拿大带来的经济成本为 360亿加元。

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星期四（6月1日），国际可持续发展研究所 （International Institute for Sustainable Development）发布了这一报告，报告名为“加拿大污染成本”（Costs of Pollution in Canada），汇总了污染各个方面的科学数据，包括烟雾、漏油、化肥使用等造成的污染。

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每年有 7,700人死亡

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2008年加拿大医学协会的（Canadian Medical Association 一项研究作出结论说，每年加拿大约有1500人死于空气污染，不过，最近专家们认为这个研究大大低估了实际数字。

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国际可持续发展研究所周四公布的新研究表明，空气污染在加拿大造成的过早死亡人数每年接近7,700人。

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© IS/iStockPhoto

经济成本大增

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上述报告的主作者、该研究所的高级研究员罗伯特·史密斯（Robert Smith）表示，现在我们知道，空气污染的成本远远高于我们以前的估测，发病率和死亡率都比我们想象地要糟糕得多。

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他说，这些成本都是加拿大家庭要付出的实际费用，经济学家们用钱来计算这些开支，但体现在老百姓身上就是生活质量的损失。

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最新报告还说，还有很多污染的成本人们根本不知道，因为没有这方面的研究。

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气候变化导致超热天气

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报告说，2015年，污染导致自来水中的病原体增加，造成 8.95亿加元的开支，由气候变化引起的超热天气也带来16亿加元的费用。

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史密斯说，科学家们认为大约50%的超热天气要归因于气候变化，而气候变化与污染相关。

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另外，目前科学家们只能预估超热天气带来的经济成本，其他由气候变化引起的极端天气，如暴风雨、干旱等导致的成本，尚没有评估。

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 “污染无国界”

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© The Associated Press

加拿大的科学家们还担心美国是否会重新启动使用煤炭发电，美国现在约三分之一的电力来自煤炭发电。

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尽管对燃煤电厂的规定越来越严，其他能源占据越来越大的市场，但燃煤依然是美国最大的空气污染源。

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现在，美国总统特朗普在考虑撤出巴黎气候变化协议，史密斯说，污染是没有国界的，多伦多地区终于开始看到其空气污染的水平下降，但如果美国的俄亥俄州突然开始煤炭生产，则多伦多的污染又会回升。

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他补充说，在很多方面，这些天的好消息来自中国，中国最近取消了100多个新煤电厂的开设计划。

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