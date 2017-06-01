Habitat 67 – 蒙特利尔的标志性建筑

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Habitat 67 是蒙特利尔1967年世界博览会的一个标志性建筑，在世博67 （l’Expo 67）50周年之际，魁北克大学 UQAM 的设计中心专门为这一建筑举办展览，并于6月1日开幕。

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Habitat 67 起源于年轻建筑师 Moshe Safdie的大学毕业论文，他以预制模块为模型，尝试建立一个用于家庭居住的“城中村”。

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由于创意新颖独特，这个项目被选中作为世博67的主题馆，并成为这位麦吉尔大学毕业生的第一个作品，Moshe Safdie也因这一设计而享有国际盛名。

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这个雄心勃勃的项目，在施工上有一定难度，加拿大广播公司报道说，其建设于1965年开始，持续了30个月，在1967年世博会期间有26套公寓装修完毕，向公众开放，供人参观。

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Habitat 67 la nuit © Habitat67.com

当时Habitat 67 每个单元的售价仅$ 45,000加元，但之后这个建筑群被改建为豪华公寓，现在的售价早已是今非昔比。

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魁北克大学 UQAM 设计中心的有关展览将持续到 8月 13日，免费参观。

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（RCI with Radio Canda）

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