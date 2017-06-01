温哥华的星巴克开始卖酒了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在加拿大的温哥华市，从本周四（6月1日）开始，咖啡巨头星巴克Starbucks也开始卖啤酒和葡萄酒了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星巴克推出酒品是为了吸引更多客户，使其销售面不仅仅停留在咖啡上。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星巴克表示，在温哥华的分店将提供6种葡萄酒，2种啤酒以及1种苹果酒，同时还将提供山羊奶酪薄饼等下酒小吃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2016年4月，星巴克首先在多伦多市的3个分店提供酒品，7个月后扩展到渥太华市。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星巴克 Starbucks于1971年创建于西雅图，目前在全球范围内有超过20,000个店，加拿大的第一家星巴克是1987年在温哥华出现的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada