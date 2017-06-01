对美国不公平！美国总统特朗普宣布退出巴黎气候协议

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美国总统特朗普星期四（6月1日）下午宣布美国将退出《巴黎气候协议》。他在新闻发布会上说，这是为了履行他“保护美国及其公民的庄严职责”，因为该协议“对美国非常不公平”。

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他表示，接下来美国或是就重新加入《巴黎气候协议》进行新的谈判，或是致力于创造一个全新的气候协议。副总统彭斯说，特朗普这样做是选择把美国就业岗位和美国消费者放在首位。

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加拿大政府此前表示，不论特朗普如何决定，加拿大在气候变化和《巴黎气候协议》上的立场绝不会改变。环境部长凯瑟琳.麦肯纳星期四上午在推特上说，世界的前进不会停止，不可逆转，另外“我们只有一个地球。”

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欧盟委员会主席让-克洛德.荣克批评说，特朗普没有明白协议的“小字印刷”的条款，即正式退出协议的过程需要两三年的时间。

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(RCI with CBC)

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