回应美国高额关税：加拿大政府拨款8亿6700万资助本国软木行业

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加拿大自然资源部长吉姆.卡尔星期四（6月1日）宣布，为了减轻美国高额关税的冲击，加拿大政府将拨出8亿6700万加元用于向加拿大软木行业提供贷款和贷款保证，同时和各省协商，以便统一行动。

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美国向加拿大软木征收高额关税的理由是该行业受到政府补贴，造成不公平贸易竞争。卡尔说，他并不担心美国会把这笔拨款看作是新的补贴，因为政府的贷款会按市价收取利息。

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但是美国软木联合会几乎立刻就尖锐反击，说今天宣布的“新的政府补贴”造成更大的不公平，威胁到美国的35万个就业岗位。

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加拿大会议局本周公布的一份报告预计，美国征收高额关税将使加拿大软木行业明年减少2200个就业岗位和7亿加元的出口。

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（RCI with CBC）

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