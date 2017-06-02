特朗普兑现竞选诺言退出巴黎气候协议

特朗普兑现竞选诺言退出巴黎气候协议
Photo Credit: Steve Helber/Associated Press

美国退出气候协议对加拿大能源业有何影响？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 2 六月, 2017 , 暂无评论 ↓

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美国总统特朗普星期四宣布美国将退出巴黎气候协议，这让国际社会政治领袖和环境保护组织大呼失望，对美国放弃世界大国的义务、放弃事实上的国际领导者的责任进行了不客气的批评。

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经济层面的反应是另一回事

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加拿大广播公司记者约翰逊Tracy Johnson报道说，星期四在特朗普宣布美国退出巴黎气候条约的消息被媒体报道后，本来即将收盘的美国股市尾市上升，美国所有石油公司的股票都明显上杨，道琼斯指数、S&P 500指数和纳斯达克指数收盘时都打破了历史最高记录。

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在加拿大多伦多股票市场，加拿大能源公司的股票价格在股市收盘前最后半个小时的交易中也都是一片上扬，上升的幅度与美国石油公司股票价格的上升幅度旗鼓相当。

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专家们指出，特朗普让美国退出巴黎气候协议的决定避免了美国石油公司经营成本的上升，美国石油公司股票价格的上升在情理之中；但加拿大的石油公司仍然要支付加拿大联邦和省政府推出的碳排放税，这是不可小视的成本增加因素，但加拿大石油公司的股票价格却与美国石油公司的股票同样幅度上升，这是很有意思的事情。

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专家们对此的解读主要是两点。首先是自从半年前特朗普当选美国总统后，金融市场已经把美国政府今后四年不会征收碳排放税当作了既定事实来对待；第二是加拿大石油领域公司及时应变，已经准备好经营新的市场。

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加拿大石油服务业协会Petroleum Services Association of Canada的负责人萨尔科德Mark Salkeld指出，对于加拿大石油领域的公司来说，美国过去一直是加拿大石油和天然气的主要出口市场，但现在美国已经由主要市场变成了主要竞争者；特朗普让美国退出巴黎气候协议的决定使得加拿大石油领域的公司在加拿大的经营成本显得更高、更缺乏竞争性。

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事情的另一面

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但这只是事情的一面，事情的另一面是美国不断繁荣的石油开采领域需要加拿大公司的帮助。

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加拿大石油服务业协会的萨尔科德说，他们协会的许多会员公司或者是已经在美国市场经营，或者是收到美国石油开发州县的邀请前往美国经营，比如德克萨斯州、北达科达州、俄亥俄州等，就都在拉拢加拿大公司前往经营。

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加拿大石油开采公司协会Canadian Association of Petroleum Producers采取了与加拿大石油服务业协会类似的立场，这就是应该把握住机会提高加拿大石油业的竞争力、努力开发外国市场；虽然他们不要求加拿大政府收回征收碳排放税的措施，但要求尽快建成输油管道、以把加拿大的石油输往国外，如果政府能够给石油开发公司以减税的优惠那就更是锦上添花了。

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加拿大绿色能源工业增长迅速
加拿大绿色能源工业增长迅速 © CBC

提早进入绿色能源时代

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此外专家们认为，加拿大不受美国特朗普政府的影响、坚持推行温室气体减排措施和征收碳排放税措施，能够迫使加拿大的能源技术更新换代，提早进入绿色能源时代，因为这是早晚都要发生的事情，与其被甩在后面、不如成为先驱者。

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多伦多Hydrostor公司研发的地下储存能源技术
多伦多Hydrostor公司研发的地下储存能源技术 © CBC

加拿大多伦多的绿色能源公司Hydrostor公司用了7年的时间研发的用在地下或水下储存压缩空气的办法储存太阳能、风能和其它能源的技术，被称为另类能源电池，开始受到加拿大国内和国外的关注。

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该公司总裁冯.范瓦列格说，特朗普用退出巴黎气候协议的办法要保住煤炭工人的工作实在是短视的行为；而使用他们公司的技术不但可以把废弃的煤炭矿井变成地下能源储蓄仓库，而且可以为煤炭工人提供稳定的工作。

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美国布鲁克林研究所的专家霍特曼认为，在美国退出巴黎气候协议的情况下，其他国家政府更需要有明确的政策鼓励绿色能源经济，不能让石油公司浑水摸鱼、不理睬温室气体减排问题。

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