CMHC总裁担心加拿大人负债太重

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在接受加拿大广播公司金融访谈节目主持人 Peter Armstrong的采访时，联邦政府下属的加拿大住房房贷公司Canada Mortgage and Housing Corporation总裁塞达尔Evan Siddall表示，他对加拿大人过高的负债率感到担心。

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CMHC总裁塞达尔担心房奴们负债率过高 © Nathan Denette/Canadian Press

塞达尔认为，债务负担过重的加拿大人就像被绑缚住了身体，不但失去了活动的自由、而且容易受到来自国内和国际金融震荡的伤害；受害的不只是那些背负沉重债务的加拿大人，那些负债不多的加拿大人的利益也会受到不同程度的负面影响。

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在被问到提供次级贷款的金融公司Home Capital由于涉嫌违规经营而受到调查，公司发放房贷所需要的客户储蓄存款大量流失的问题时，塞达尔表示加拿大住房房贷公司担保的Home Capital公司发放的房贷很少，不会受到该公司的波及。

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虽然加拿大联邦和一些省政府已经采取了给多伦多和温哥华火热的房地产市场降温的措施，但国际货币基金组织星期三表示加拿大有关政府需要采取进一步的措施冷却几个城市过热的房地产市场。

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