往日不堪回首：几年前加元还比美元值钱
Photo Credit: Mark Blinch/Reuters
加元的麻烦还没完？
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虽然加拿大货币加元今年在国际10国集团成员国的货币中是表现最差的一个，但国际货币市场专家们认为，加元的跌势还没有完。
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汤森路透社Thomson Reuters报道说，根据对外汇市场50位分析家对加元走势预测的汇总分析，这些专家认为加元汇率在今后三个月会继续下滑，在下跌到一加元换0.7353美元、或者是一美元换1.36加元左右的水平才能稳定下来；并会在今后12月的时间内回升到1加元换0.7407美元的水平。
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今年加元币值受到下行压力的主要原因有三个，一个是石油价格上升乏力、在每桶50美元的水平徘徊，这对以石油为主要出口产品的加拿大经济构成负面压力；其次是加拿大过热的房地产市场泡沫破裂的风险越来越大；第三是美国特朗普政府要重开北美自由贸易谈判、甚至可能退出北美自由贸易协议这一不定因素。
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如果不是加拿大经济有了起色、加拿大中央银行显示出有可能提前上调利息率的迹象，则加元对美元汇率的下滑幅度可能会超过上述专家们的预测。
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RCI with Thomson Reuters、CBC
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